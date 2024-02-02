В Чечне планируют создать 225 номеров в модульных отелях

На реализацию проекта выделили федеральную субсидию в размере более 301 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Модульные отели на 225 номеров планируют построить в горных районах Чечни на средства федеральной субсидии, выделенной на 2023-2024 годы в размере более 301 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"Мы получили грантовую поддержку в размере 301 млн рублей по нацпроекту и раздали предпринимателям для реализации 14 проектов. Они построят 225 модульных номеров на базах в Шатойском, Веденском, Итум-Калинском и Ножай-Юртовском районах. Это даст увеличение номерного фонда, которого не хватает из-за растущего турпотока", - отметил Байтазиев.

По его словам, крупная гостиница на 150 номеров строится на территории спортивно-туристического комплекса "Кезеной-Ам". "Там предусмотрены номера стандартного класса, апартаменты, террасы с прекрасным видом, бассейны, сауна, спортивные залы и многое другое. Отдельного внимания заслуживает внешний вид гостиницы, который дополнит архитектурную палитру всего комплекса", - отметил глава ведомства.

Две новые гостиницы появятся в Грозном и на курорте "Ведучи".

Согласно исследованиям МТС Travel, за 2023 год россияне совершили на 22,5% больше поездок в Чечню, чем в 2022 году. Традиционно наибольшей популярностью в регионе пользуются город Грозный, курорт "Ведучи", спортивно-туристический комплекс "Кезеной-Ам", Российский университет спецназа и Беной.