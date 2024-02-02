Премьер Казахстана отметил умение ЕАЭС адаптироваться к возникающим вызовам

Алихан Смаилов отметил, что участники союза должны активизировать диалог с третьими странами для расширения рынков сбыта, а также необходимо привлекать эти страны для участия в отдельных инфраструктурных проектах

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Важным фактором успеха в деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является умение приспосабливаться к возникающим вызовам. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

"Международные эксперты полагают, что текущий год будет непростым для глобальной экономики. Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2024 году темпы роста мировой экономики продолжат замедляться и снизятся до 2,4%. Умение адаптироваться к вызовам, как на национальном уровне, так и в масштабе ЕАЭС, сегодня является важным фактором успеха нашей организации", - сказал он.

По его словам, от нового состава Коллегии Евразийской экономической комиссии требуется эффективная работа и максимальное использование ресурсов для обеспечения стабильного развития экономик стран ЕАЭС.

Активизация работы с третьими странами

Смаилов отметил, что участники ЕАЭС должны активизировать диалог с третьими странами для расширения рынков сбыта, а также необходимо привлекать эти страны для участия в отдельных инфраструктурных проектах.

"Международная повестка является важной с точки зрения расширения рынков сбыта. В данном контексте важно активизировать диалог с третьими странами и международными организациями, представляющий взаимный экономический интерес", - отметил Смаилов. "Партнеры должны знать о наших преимуществах", - пояснил он. Также он назвал важным привлечение третьих стран "к участию в отдельных инфраструктурных проектах".

По мнению главы правительства, комиссия ЕАЭС должна поработать с перечнем проектов, к которым можно привлечь заинтересованные страны.

Цифровые технологии для создания безбарьерного рынка ЕАЭС

Смаилов также предложил использовать цифровые технологии для формирования безбарьерного рынка торговли в ЕАЭС.

"Фундаментом Союза остается реализация четырех свобод и базовых принципов Договора о ЕАЭС. Проделана огромная работа, но многое еще предстоит сделать. Наши экспортеры зачастую сталкиваются со случаями скрытых ограничений во взаимной торговле", - сказал Смаилов.

По его словам, для Казахстана актуальным остается вопрос обеспечения свободы движения товаров. "Необходимо сформировать общий безбарьерный рынок и обеспечить беспрепятственный транзит товаров в третьи страны. Этому должна содействовать цифровизация всех основных процессов. Убежден, что проходящий форум Digital Almaty будет способствовать решению данных вопросов", - пояснил премьер-министр Казахстана.

Он отметил, что важно не сбавлять набранный темп и приложить все усилия в этом направлении, так как результаты работы формируют общественное мнение об интеграционном проекте.

Реализация совместных проектов в транспорте

Смаилов заявил, что казахстанская сторона приглашает страны ЕАЭС к реализации совместных проектов по развитию транзитно-транспортной инфраструктуры.

"Приглашаю все страны ЕАЭС к реализации совместных проектов по развитию транзитно-транспортной инфраструктуры", - сказал он.

Глава правительства напомнил, что ЕАЭС находится на перекрестке Востока и Запада, Севера и Юга, что всегда являлось конкурентным преимуществом региона. "Казахстан придает особое значение развитию транзитно-транспортной инфраструктуры. За последние 15 лет наша страна направила на эти цели более $35 млрд. Запущены крупные инфраструктурные проекты, такие как логистический центр в Ляньюньгане, сухой порт Хоргос, транзитная магистраль Западная Европа - Западный Китай, железнодорожный коридор из Китая в Иран, модернизация каспийских морских портов Курык и Актау", - отметил премьер.

Смаилов также рассказал, что в Казахстане начинается строительство новых железных дорог Бахты - Аягоз, Дарбаза - Мактаарал, обводной линии станции Алма-Аты, прокладываются вторые пути на участке Достык - Мойынты. Кроме того, дан старт возведению казахстанского терминала в китайском Сиане.

"Совместно с российской, туркменской, индийской и иранской сторонами проводятся работы по синхронному развитию восточного маршрута коридора Север - Юг. Считаем важным и далее повышать пропускную способность международных коридоров, логистических терминалов и пунктов пропуска наших стран", - подчеркнул он.