Белоусов одобрил подход к формированию единой опорной транспортной сети РФ

Ее сформируют из опорной сети железных дорог, морских портов, внутренних водных путей, аэропортов, автомобильных дорог, опорной сети пунктов пропуска и крупнейших транспортно-логистических центров

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов по итогам заседании президиума правкомиссии по транспорту одобрил подход к формированию единой опорной транспортной сети РФ. Единая опорная транспортная сеть РФ будет сформирована из опорной сети железных дорог, морских портов, внутренних водных путей, аэропортов, автомобильных дорог, опорной сети пунктов пропуска и крупнейших транспортно-логистических центров. Соответствующие критерии были предложены и взяты за основу для дальнейшей работы, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ.

"Единая опорная транспортная сеть - это необходимость совмещения топологии пассажирских и грузовых потоков с топологией инфраструктуры. Важно сформировать транспортную сеть, которая соответствует сложившимся транспортным потокам. Работа была проделана большая, берем это за основу", - сказал Белоусов, слова которого привели в секретариате.

Предполагается, что в единую опорную сеть войдут опорная сеть железных дорог, опорная сеть морских портов, опорная сеть внутренних водных путей, опорная сеть аэропортов, опорная сеть автомобильных дорог, опорная сеть пунктов пропуска и крупнейшие транспортно-логистические центры. Все они должны будут отвечать предложенным Минтрансом РФ критериям связанности сети, интенсивности, безальтернативности, отметили в секретариате.

"По итогам заседания предложенные критерии определения Единой опорной транспортной сети взяты за основу для дальнейшей проработки. Данную работу планируется завершить в течение месяца", - говорится в сообщении.

В заседании президиума правкомиссии по транспорту участвовали заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и помощник президента РФ Игорь Левитин, представители федеральных органов власти, подведомственных организаций, руководство ряда регионов страны, представители грузоотправителей. На совещании обсуждались предложения по критериям определения единой опорной транспортной сети.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал закон, создающий правовую основу для формирования в России к 1 сентября 2024 года опорной сети автомобильных дорог, обеспечивающих бесперебойную транспортную связанность и единство экономического пространства страны. В эту сеть будут входить автомобильные дороги федерального значения, а также региональные и межмуниципальные, соответствующие установленным правительством РФ критериям. В 2021 году была утверждена транспортная стратегия РФ до 2030 года, в которой предусматривается создание Единой опорной транспортной сети России, частью которой и станет опорная сеть автодорог.