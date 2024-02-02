АРИ предложила УГМК обсудить вопрос выкупа акций Petropavlovsk у розничных инвесторов

"УГМК-инвест" приобрела основные активы Petropavlovsk в сентябре 2023 года

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) направила обращение к Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которая в 2022 году выкупила основные активы золотодобытчика Petropavlovsk. Ассоциация предлагает провести встречу с группой акционеров при участии представителя АРИ, чтобы обсудить вопрос выкупа акций у российских розничных миноритариев, приобретавших акции через Мосбиржу, говорится в обращении ассоциации.

В конце марта 2022 года Petropavlovsk сообщил о том, что не может больше продавать добываемое золото, так как по условиям кредитных соглашений с Газпромбанком 100-процентная квота добычи должна выкупаться только им. Однако сам банк в числе других российских кредитных организаций 24 марта 2022 года попал под санкции Великобритании. В июле 2022 года Petropavlovsk запустила процедуру несостоятельности - подала заявление о назначении внешних управляющих. Также компания запросила приостановку торгов на Лондонской фондовой бирже и подала заявление о прекращении торгов акциями компании на Московской бирже. В сентябре 2023 года "УГМК-инвест" приобрела основные активы Petropavlovsk.

Прошедшая квазиредомициляция российской золотодобывающей компании в пользу одного из крупнейших российских металлургических холдингов стало знаковым, хорошо запомнившимся событием, позволило в непростой переходный период сохранить производственные цепочки, коллектив и "принесет отличные дивиденды новому собственнику в будущем", отмечает ассоциация.

"Ставим вас в известность, что в процессе этой безусловно интересной и нужной сделки серьезно пострадал широкий круг розничных инвесторов, которые доверили свои сбережения российскому фондовому рынку и приобретали на Московской бирже акции этой российской по своей сути компании. Инвесторы потеряли личные сбережения, акции обездвижены и в скором времени будут списаны в ноль", - говорится в тексте обращения.

В ассоциации отметили, что на всех уровнях власти сейчас широко ставится вопрос об обеспечении доверия инвестора, розничные инвесторы на сегодняшний день и в будущем это хороший инвестиционный ресурс для развития компании любого размера, а доверие рынка серьезно окупится в будущем. "Учитывая широкий круг пострадавших российских инвесторов - акционеров Петропавловска предлагаем вам провести встречу с группой активных акционеров при участии представителя Ассоциации розничных инвесторов с целью обсуждения вопроса выкупа акций у российских розничных миноритариев, приобретавших акции через Московскую биржу", - заключили в ассоциации.