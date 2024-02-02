Омские аграрии экспортировали более 1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур в 2023 году

Это на 63% больше показателя 2022 года

ОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Аграрии Омской области в 2023 году экспортировали более 1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил в Telegram-канале министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа. Это на 63% больше показателя 2022 года.

"По предварительным данным, экспорт зерновых и зернобобовых культур из Омской области за 2023 год увеличился на 63% по сравнению с 2022 годом и составил более 1 млн тонн. Основными странами-импортерами данного вида продукции по-прежнему остаются Республика Казахстан, Китай и Республика Киргизия", - написал Дрофа.

По его словам, увеличение экспорта связано с развитием межрегиональных и международных связей, в том числе со странами Азии, и поддержкой экспортеров по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. Традиционно здесь собирают около 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в 2023 году из-за аномально засушливого лета их урожай снизился до 2,5 млн тонн. Ранее Дрофа сообщил ТАСС, что в регионе есть большой переходящий с 2022 года остаток урожая, и аграрии смогут как полностью обеспечить продовольственную безопасность Омской области, так и выполнить все заключенные экспортные контракты.