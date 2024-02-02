Структура "Интер РАО" выкупила бывшее СП "Силмаша" и Toshiba по выпуску трансформаторов

Основной продукцией предприятия являются силовые трансформаторы и автотрансформаторы 110-750 кВ мощностью свыше 25 МВА, в том числе в трехфазном исполнении

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Структура "Интер РАО" - ООО "Актив-энергия" - приобрела предприятие по производству трансформаторов ООО "СМТТ. Высоковольтные решения", следует из данных ЕГРЮЛ.

"Силовые машины" и японская корпорация Toshiba запустили в промышленную эксплуатацию совместное предприятие по производству трансформаторов ООО "Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы" в Санкт-Петербурге в 2013 году. Основной продукцией завода являются силовые трансформаторы и автотрансформаторы 110-750 кВ мощностью свыше 25 МВА, в том числе в трехфазном исполнении.

Производство полного цикла включает заготовительно-сварочный, сборочный, складской, обмоточно-изоляционный цехи, а также испытательный центр.

В 2022 году группа "Интер РАО" закрыла сделки по приобретению предприятий энергетического машиностроения - группа приобрела долю размером в 65% в СТГТ ("Современные технологии газовых турбин", являлось совместным предприятием Siemens и "Силовых машин") и 100-процентную долю в "Воронежском трансформаторе".