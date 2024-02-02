В Киргизии заявили, что специалисты РФ помогут в определении причин аварии на ТЭЦ

По информации Минэнерго страны, в настоящее время жители Бишкека обеспечиваются электричеством в полном объеме, приостановлена подача горячей воды и частично отопления в несколько микрорайонов

БИШКЕК, 2 февраля. /ТАСС/. Российские специалисты прибыли в Киргизию для помощи в определении причин аварии на бишкекской ТЭЦ. Об этом сообщил премьер-министр страны Акылбек Жапаров.

"Председатель кабмина также сообщил о прибытии специалистов из Российской Федерации, которые окажут помощь в определении причин нештатной ситуации", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля. Как утверждают в Минэнерго республики, в результате ЧП вышло из строя ее оборудование. Очевидцы сообщают о произошедших на теплоцентрали вспышке и, предположительно, взрыве котла, после чего в старом здании станции начался пожар, который был потушен в течение двух часов. Пострадали при этом пять сотрудников ТЭЦ, трое из которых госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

По сведениям Минэнерго, в настоящее время жители города обеспечиваются электричеством в полном объеме, приостановлена подача горячей воды и частично отопления в несколько микрорайонов. Речь идет примерно о 60 тыс. квартир. Несмотря на ЧП на ТЭЦ, транспорт, магазины, банки, государственные и муниципальные органы киргизской столицы работают в обычном режиме, в том числе больницы, где временно прекращено проведение лишь плановых операций. До понедельника на онлайн-режим обучения переведены городские школы.

Создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на столичной ТЭЦ, которая является одной из самых важных генерирующих электроэнергию мощностей в республике. Глава кабмина страны был вынужден экстренно вернуться в Бишкек из Алма-Аты, где он планировал принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Власти обещают нормализовать работу ТЭЦ уже вечером 2 февраля за счет подключения запасных котлов, а полностью восстановить теплоцентраль за пять-семь дней.