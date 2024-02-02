В Ингушетии планируют в 2024 году запустить вторую очередь птицекомплекса "Южный"

Проектная мощность комплекса - 10 тыс. тонн мяса индейки в год

МАГАС, 2 февраля. /ТАСС/. Вторую очередь единственного птицекомплекса Ингушетии по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки "Южный" планируют запустить в 2024 году. Об этом сообщается на сайте правительства РФ по итогам визита в регион вице-премьера Александра Новака.

"Всего по итогам 2024 года в Ингушетии планируется развитие пяти прорывных проектов на общую сумму около 8 млрд рублей. До конца года предстоит открыть тепличный комплекс "Сунжа", запустить вторую очередь птицекомплекса "Южный", производство детских санитарно-гигиенических средств "Бест Бренд", а также построить IT-отель и создать Академию цифрового развития. Ввод в работу этих проектов создаст 515 новых рабочих мест в регионе", - говорится в сообщении.

Птицекомплекс "Южный" работает в Ингушетии с 2021 года. На первом этапе проекта в эксплуатацию запустили птичники, мясоперерабатывающий цех и вспомогательную инфраструктуру на площади 132 га. Проектная мощность комплекса - 10 тыс. тонн мяса индейки в год, на предприятии производство замкнутого цикла - от яйца до готовой продукции. Вторую очередь комплекса предусматривает строительство собственного комбикормового завода.