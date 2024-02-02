В Северной Осетии недоимки по налогам составили почти 900 млн рублей

Из них 280 млн рублей приходятся на земельный налог

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 февраля. /ТАСС/. Недоимки по налогам в Северной Осетии составляют 887 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания по вопросам увеличения доходной базы местных бюджетов.

"По словам руководителя управления федеральной налоговой службы России по республике Тимура Таймазова, из 887 млн рублей, составляющих недоимки районов, 280 млн рублей приходятся на земельный налог", - говорится в сообщении.

Глава республики Сергей Меняйло поручил провести детальный анализ недоимок по каждому району с разделением по видам налогов.

"Нам предстоит детально разобрать ситуацию с недоимкой налоговых платежей в каждом районе, причины их возникновения и предложения по устранению задолженностей. Резервы развития у каждого муниципалитета есть - они в расширении налогооблагаемой базы и в сборе платежей", - сказал Меняйло.