"Газпром межрегионгаз" ожидает рост потребления газа в РФ на 20 млрд куб. м

Газопотребление растет, отметил гендиректор компании Сергей Густов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз" прогнозирует рост потребления газа в России на 20 млрд куб. м. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Сергей Густов в ходе рабочей поездки в Киров.

"Газопотребление газа [в России] растет, мы оцениваем [прогнозируемый] рост [на уровне] 20 мдрд куб. м. 13 января был [зафиксирован] пиковый [показатель] - потребили 1 млрд 815 млн куб. м газа в сутки. Газопотребление растет", - сказал Густов.

Ранее замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов сообщал, что холдинг отмечает значительное увеличение потребления газа в России, в том числе благодаря программе газификации.

Программа догазификации стартовала в 2021 году, по ней газопроводы бесплатно доводят до границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах. По состоянию на 29 января количество заключенных договоров на догазификацию в России превысило 1,1 млн заявок, техническая возможность подключения создана для более чем 1,15 млн домовладений. Число договоров, исполненных до границ участков, превысило 889 тыс., а количество выполненных подключений к газу составляет около 499 тыс.