Венгрия уничтожит 40 тонн семян генно-модифицированной кукурузы с Украины

Против компании-дистрибьютора возбудили дело, сообщил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь

БУДАПЕШТ, 3 февраля. /ТАСС/. Венгерское управление контроля за пищевыми продуктами уничтожит 40 тонн семян генетически модифицированной кукурузы, незаконно импортированных с Украины. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

"Инспекторы Национального управления безопасности пищевых цепочек изъяли из оборота около 40 тонн семян генно-модифицированной кукурузы, ввезенных с Украины. Против компании-дистрибьютора возбуждено дело. В соответствии с законом семена будут уничтожены", - отметил глава Минсельхоза, пообещав защищать продовольственную безопасность граждан страны и интересы венгерских фермеров.

"Мы решительно выступаем за то, чтобы сельскохозяйственная продукция, импортируемая из третьих стран, соответствовала тем же стандартам, что и продукты питания, производимые в Евросоюзе", - говорится в заявлении Надя, опубликованном на сайте его ведомства. В ЕС разрешены лишь отдельные виды сельхозпродукции с использованием технологий ГМО.

Министр также подтвердил, что "Венгрия сохранит национальный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до тех пор, пока не будет достигнуто аналогичное международное решение". Он напомнил, что эмбарго не распространяется на ввоз семян и транзит грузов с Украины по территории Венгрии в морские порты других стран для доставки на традиционные рынки сбыта в Азии и Африке.

Осенью 2023 года страны Центральной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, поскольку Еврокомиссия отказалась продлить истекшее 15 сентября эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Венгерское правительство в одностороннем порядке оставило в силе эмбарго и распространило его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи и мед. Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.