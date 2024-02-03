Боррель: Еврокомиссия и ведущие страны ЕС продолжают финансировать БАПОР в Газе

Глава европейской внешнеполитической службы заявил, что Евросоюз ждет расследования всех сообщений о связях сотрудников БАПОР с ХАМАС

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Евросоюз и его страны-члены продолжают финансирование деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

"Еврокомиссия не останавливает финансирование и не намерена прекращать оказание помощи БАПОР. Эта единственная структура, от которой там сейчас зависит жизнь миллионов человек, никто не может ее заменить, - сказал он. - Некоторые страны ЕС приостановили финансирование, но основные страны, Германия, Франция, также продолжают его".

Боррель подчеркнул, что ЕС ждет расследования всех сообщений о связях сотрудников БАПОР с ХАМАС, и с целью продолжения диалога по этой теме он пригласил на следующее заседание министров по вопросам развития ЕС 12 февраля генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии. БАПОР финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также стран Евросоюза и международных неправительственных организаций.