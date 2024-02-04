Посол Белоруссии в РФ заявил о проработке с Москвой стратегии работы с госдолгом

Дмитрий Крутой отметил, что Министерство финансов России учитывает все предложения Минска по этому вопросу

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Министерства финансов Белоруссии и России вырабатывают стратегию работы с белорусским госдолгом. Об этом, комментируя итоги состоявшегося в конце января Высшего государственного совета Союзного государства, сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой.

"Важный блок - это работа с государственным долгом, обеспечение макроэкономической и финансовой сбалансированности, к примеру, нашей экономики, белорусской экономики. Российская Федерация здесь идет навстречу, слышит все наши предложения. Министерства финансов вырабатывают стратегию на 2024 год работы с долгом и работы с процентами, и на 2025-2026 годы для того, чтобы госдолг не давил на бюджет, и те ресурсы, которые высвобождаются, мы могли бы направлять на инвестиционные проекты, поддерживать те программы развития, которые приняты в нашей республике, и плюс - сохранять на безопасном уровне уровень золотовалютных резервов нашей республики", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь-1".

Крутой подчеркнул, что состоявшееся заседание Высшего госсовета стало "историческим по уровню принятых решений". "Основное - это, конечно, были приняты направления развития нашей интеграции на 2024-2026 годы", - отметил он.