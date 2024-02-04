Посол Белоруссии: система признания цифровой подписи с РФ может заработать во II полугодии

Кроме того, по словам Дмитрия Крутого, руководством двух стран поставлена задача "в научно-технологической сфере" - сформировать "буквально за три-четыре года единое научно-технологическое пространство"

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Белорусско-российская система взаимного признания электронных цифровых подписей может заработать со второй половины текущего года. Об этом, комментируя итоги состоявшегося в конце января заседания Высшего государственного совета Союзного государства, сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой.

"Продвигаемся, и очень активно [в вопросе обеспечения равных условий доступа белорусских предприятий на рынок госзакупок в РФ]. Здесь два важных момента: первый - это электронная цифровая подпись, признание наших электронных документов. Мы надеемся, до конца года [вопрос будет решен]. Соответствующие соглашения вот-вот уже будут окончательно подписаны и финализированы. Обмен оборудованием сейчас происходит компетентными ведомствами. И планируем, что со второго полугодия все-таки вот эта электронная система сопряжения, подтверждения, третьей доверенной стороны, она заработает в полном объеме, и мы очень важный сегмент уже в этом плане закроем", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь-1".

Вторым важным моментом Крутой назвал подписанный на заседании Высшего госсовета декрет по учету технологических операций, в соответствии с которым произведенные в Белоруссии операции будут засчитываться как российские и наоборот. "Сейчас поставлена задача на уровне правительств [Белоруссии и России] очень быстро, в течение буквально трех-четырех месяцев, согласовать перечень вот этих программ, которые интересны белорусам с точки зрения участия и доступа к ним, и перечень таких программ в Беларуси, которые интересны, наоборот, россиянам", - сообщил посол, отметив, что "финансовые инструменты, которые будут непосредственно использоваться при продаже того или иного вида техники, будут национальными с учетом возможностей бюджета".

По словам Крутого, руководством Белоруссии и России "в научно-технологической сфере поставлена очень простая задача - сформировать буквально за три-четыре года единое научно-технологическое пространство". "Практическое наполнение этих мероприятий [предполагает, что будут созданы] центр исследования ядерных технологий в Беларуси, сетевой университет высоких технологий. То, что касается IT, [будут организованы] стажировки в режиме зимнего и летнего университета, инженерные школы", - сказал он.

Крутой проинформировал, что к настоящему времени согласованы 24 проекта в области импортозамещения, их предполагается реализовать в рамках российского кредита на 105 млрд рублей, соглашение о котором Минск и Москва заключили в ноябре 2022 года. "Плюс восемь новых проектов, которые, мы надеемся, в ближайшее время тоже будут подписаны. Президент России тут же дал поручение, если эти проекты действительно имеют совместный кооперационный эффект для двух стран, то 105 млрд не являются на сегодняшний день неким потолком, и мы можем увеличивать сумму этой кредитной линии, очень выгодной и хорошей кредитной линии, с учетом того уровня ставок рыночных, которые сегодня есть на рынке России. Поэтому нашим производителям, по большому счету, дан зеленый свет на предоставление новых дополнительных заявок. И мы надеемся этим предложением очень оперативно воспользоваться", - сказал белорусский посол.

Дипломат сообщил, что в целом в экономической сфере на текущий год определена задача сохранить объем товарооборота Белоруссии и России на уровне 2023 года, когда он составил $54 млрд.

"В российском импорте в целом из всех стран мира Беларусь занимает только 9%. Это тоже высокая цифра, в определенном смысле историческая, но для ближайшего союзника, как отметили на Высшем госсовете, надо хотя бы стремиться к планке в 15%", - отметил посол.