СМИ: решение Байдена по экспорту СПГ стало подарком для Путина

Журнал Foreign Policy пишет, что это решение также напугало союзников и разозлило республиканцев

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Решение президента США Джо Байдена о приостановке заключения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) напугало союзников Вашингтона в Европе и Азии и разозлило представителей Республиканской партии в Конгрессе США. К такому выводу пришел журнал Foreign Policy.

По данным издания, лидеры бизнеса в Европе и Азии "протестуют против приостановки, заявляя, что она может поставить под угрозу их способность находить альтернативные источники энергии". Уточняется, что наиболее обеспокоены решением Байдена страны, почти полностью зависящие от импорта энергоносителей.

Республиканцы комитета по энергетике и торговле Палаты представителей американского Конгресса назвали этот шаг со стороны Байдена "подарком президенту России Владимиру Путину". "Приостановка Байденом экспорта СПГ ослабляет глобальную энергетическую безопасность и подрывает наши усилия, чтобы помочь Европе снизить зависимость от российских энергоносителей", - заявили конгрессмены.

Президент США ранее распорядился приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны. Как пояснило агентство Reuters, этот шаг может привести к задержке принятия инвестиционных решений по возведению новых предприятий по производству СПГ.

Объем мирового экспорта СПГ в прошлом году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году, сообщило в январе Международное энергетическое агентство. По итогам 2024 года прогнозируется рост на 3,5%. При этом США в прошлом году впервые стали главным мировым экспортером СПГ (116 млрд куб. м), обогнав Австралию и Катар (по 106 млрд куб. м). Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного газа.