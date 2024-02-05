На Чукотке в 2024 году планируют открыть четыре новых птичника

Их построят в селах Алькатваам и Ваеги Анадырского района, в поселках Провидения и Билибино

ТАСС, 5 февраля. Четыре новых птичника, в том числе и за Полярным кругом, откроют в 2024 году на Чукотке в рамках государственной программы по развитию агропромышленного комплекса. Это позволит сократить расходы на доставку свежего яйца в удаленные населенные пункты, сообщил ТАСС замруководителя департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа Александр Кудрявцев.

"В 2024 году запланировано открытие новых птичников в селах Алькатваам и Ваеги Анадырского района, в поселке Провидения и Билибино. Птиц доставят из Анадыря", - сказал Кудрявцев.

Он уточнил, что строительство птицефабрик в таких небольших населенных пунктов не является рентабельным, однако открытие новых сельхозпредприятий позволит сократить расходы на доставку свежего яйца в торговые точки муниципальных районов. Также в 2025 году на Чукотке планируется строительство инкубатора и бройлерной птицефабрики в поселке Угольные Копи.

Из-за сложностей с доставкой свежей продукции в удаленных районах полуострова все еще фиксируется дефицит свежего яйца в торговых точках.

До сел Анадырского и Билибинского района, в которых планируется строительство птичников, можно добраться только по воздуху и по сезонны дорогам. В них в общей сложности проживает около 7,5 тыс. человек.