Эксперты выявили регионы с наибольшим количеством загрязнений рек в 2023 году

В тройку лидеров антирейтинга вошли Свердловская, Смоленская и Мурманская области

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Более 2,76 тыс. экологических происшествий отмечено в 2023 году на российских реках, что на 12% больше, чем в 2022 году. Наибольшее их число пришлось на Свердловскую, Смоленскую и Мурманскую области, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети "Финэкспертиза", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Большая часть высоких и экстремальных загрязнений поверхностных вод произошла в Свердловской области (29,2% всех инцидентов), в антирейтинг также вошли Смоленская область (8,1%), Мурманская область (7,1%), Московская область (5,6%), Красноярский край (5,3%), Новосибирская область (4,7%), Ямало-Ненецкий автономный округ (3,5%), Челябинская область (2,6%), Оренбургская область (2,4%) и Вологодская область (1,8%)", - отмечается в исследовании на основе оперативных данных Росгидромета.

В 2023 году число выявленных в России случаев экстремально высокого загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов выросло на 62%. Число высоких загрязнений, то есть наносящих менее серьезный экологический ущерб, незначительно снизилось - на 2%. Самыми распространенными загрязняющими веществами являлись соединения марганца, легкоокисляемые органические вещества, соединения цинка, нитритный и аммонийный азот, соединения меди, никеля, общего железа, алюминия. В водоемах довольно часто наблюдался недостаток кислорода. Традиционно основными источниками загрязнений рек и водоемов являются предприятия металлургической, горнодобывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

"Наблюдаемый в последние годы рост выявленных загрязнений рек и озер обусловлен не только техногенным фактором, но и улучшением качества анализа и контроля со стороны надзорных органов, - заявила глава "Финэкспертизы" Елена Трубникова, чьи слова приводятся в сообщении. - Мониторинг водных объектов требует больших затрат, поскольку должен охватывать как минимум участки рек, в которые направляются стоки очистных сооружений. Важно подчеркнуть, что помимо крупных производств, огромный ущерб водным экосистемам наносят предприятия жилищно-коммунального хозяйства, отвечающие за очистку и сброс сточных вод. Поэтому в зоне риска с точки зрения экологической безопасности поверхностных вод находятся не только индустриальные центры, но и густонаселенные территории с устаревшими системами фильтрации сточной воды".

Годовое распределение

Как и годом ранее, в первой половине 2023 года по числу загрязнений водоемов из-за половодья стал март, когда было зафиксировано 285 случаев. Среди мартовских экстремальных загрязнений больше всего было выявлено в реках Омь (Омская и Новосибирская области, девять случаев), Блява (Оренбургская область, шестьслучаев), Тура (Тюменская и Свердловская области, шесть случаев).

Во втором полугодии 2023 года пик экологических происшествий пришелся на август. Как и в 2022 году, основную нагрузку взяла на себя река Вязьма (город Вязьма, Смоленская область): обследования выявили в границах ее течения 62 случая экстремально высокого загрязнения (при общем показателе за август в 133 случая). Среди загрязнителей - легкоокисляемые органические вещества на фоне дефицита кислорода. Причиной вновь стала неэффективная работа очистных сооружений либо несанкционированный сброс сточных вод. Подобные происшествия в реке Вязьме наблюдались в 2023 году на протяжении четырех месяцев - с июля по октябрь.

Региональные происшествия

Больше всего высоких и экстремально высоких загрязнений в 2023 году отмечено на реках и водоемах Свердловской области (806 случаев, из них: 604 высоких загрязнения - бассейны рек Тобол, Кама, малые водоемы; 202 экстремальных загрязнения - реки Тальтия, Черная, Ольховка и 29 других).

"Традиционно именно этот уральский регион в наибольшей мере страдает от негативных экологических инцидентов, так как является местом расположения огромного количества промышленных предприятий. На Свердловскую область приходится более четверти всех обнаруженных высоких и экстремальных загрязнений рек и других водных объектов в стране", - отметили аналитики.

Далее с огромным отрывом следуют Смоленская область (224 случая, из них: 13 высоких загрязнений - бассейны рек Днепр и Волга; 211 экстремальных загрязнений - река Вязьма), Мурманская область (195 случаев, из них: 135 высоких загрязнений - малые водоемы; 60 экстремальных загрязнений - Варничный ручей, река Травяная и 8 других), Московская область (154 высоких загрязнения - бассейны рек Ока и Волга), Красноярский край (146 случаев, из них: 105 высоких загрязнений - бассейны рек Енисей, Ангара, Обь и малые водные объекты; 41 экстремально высокое загрязнение - протока Теплый Исток, реки Черемушка, Тея и 12 других). Затем следуют Новосибирская область (130 случаев), Ямало-Ненецкий автономный округ (98 случаев), Челябинская область (72 случая), Оренбургская область (67 случаев), Вологодская область (51 случай).