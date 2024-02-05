"Ъ": число кофеен в крупных городах РФ выросло в 2023 году на 10%

Согласно анализу, в Москве число кофеен увеличилось до 5,96 тыс.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Количество кофеен в российских городах-миллионниках выросло на 10% в 2023 году, оно достигло 15,4 тыс. При этом в 2022 году был зафиксирован спад предпринимательского интереса к открытию новых кофейных точек на 27%. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на подсчеты "2ГИС".

По данным анализа сервиса, которое приводит издание, число московских кофеен увеличилось на 11,38% (до 5,96 тыс.), в Петербурге их количество выросло на 10,51% (до 2,96 тыс.).

Наибольшие темпы прироста зафиксировали в Краснодаре - 15,93% (до 1,15 тыс.), в Екатеринбурге - 14,59% (до 699), в Волгограде - 12,56% (до 251). Число казанских кофеен не изменилось за год, пишет газета.

Наименьшая динамика наблюдалась в Челябинске (+1,01%, до 400) и Воронеже (+3,15%, до 327). Единственным крупным городом страны, где число кофеен сократилось за год стал Нижний Новгород – там закрылись 5,43% подобных заведений, их осталось 348.