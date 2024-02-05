СМИ: Избирком Пакистана запретил властям приватизировать авиаперевозчика PIA

По информации газеты Dawn, комиссия попросила "предоставить все соответствующие документы, подготовленные для утверждения кабинетом министров по комплексной программе приватизации авиакомпании"

ИСЛАМАБАД, 5 февраля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Пакистана (ECP) запретила временному правительству Пакистана приватизировать авиаперевозчика Pakistan International Airlines (PIA) и проводить реструктуризацию Федерального налогового управления (FBR). Об этом сообщила газета Dawn со сcылкой на информированные источники.

По их данным, ECP направила соответствующее письмо временному кабинету министров с требованием "воздержаться от каких-либо дальнейших шагов, включая подписание соглашения", о приватизации PIA или ее подразделений до официального разрешения. Кроме того, избирком попросил "предоставить ему все соответствующие документы, подготовленные для утверждения кабинетом министров по комплексной программе приватизации авиакомпании".

Такое распоряжение отдано перед назначенными на 8 февраля выборами в Национальное собрание (нижняя палата парламента) и в провинциальные законодательные институты.

"Без сомнения, улучшение и реформирование государственных учреждений являются одной из основных задач правительства, направленных на улучшение общей эффективности государственного аппарата", но временное правительство не имело полномочий принимать важные политические решения в соответствии со статьей 230-й конституции, приводит издание выдержки из письма. Временная администрация ответственна за повседневные дела, необходимые для управления делами в стране, уточняет избирком.

Власти Пакистана приняли решение о приватизации PIA в 2023 году после того, как ее долг за поставку авиатоплива Пакистанской нефтяной госкомпании достиг 650 млн рупий ($2,4 млн). Правительство заявило об отсутствии средств для покрытия задолженности авиаперевозчика и спасения его от банкротства.

Убытки PIA с 2012 года составили $7,1 млрд. В настоящее время в авиапарк компании входят 29 самолета. Полеты выполняют 15 авиалайнеров, ежемесячная стоимость аренды которых составляет $2 млн. Остальные самолеты не совершают рейсы из-за отсутствия средств на эксплуатацию и нехватки запчастей.