На Камчатке в 2024 году вдвое увеличат количество закрепленных рыболовных участков

Включение в краевой перечень дает организациям возможность продления права пользования участком, сообщила пресс-служба правительства региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Порядка 500 рыболовных участков внесут в краевой перечень на Камчатке до конца 2024 года, что почти вдвое больше, чем в нем находится в настоящий момент, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В конце января правительство Камчатского края утвердило постановление о включении в перечень рыболовных участков описание границ 250 участков, закрепленных за пользователями. Таким образом, в настоящее время в перечне около 440 участков для осуществления промышленного рыболовства, организации любительского рыболовства и традиционного рыболовства коренных народов. К концу 2024 года мы проведем работу по включению в перечень порядка еще 500 действующих участков", - приводятся в сообщении слова референта отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства Камчатского края Павла Буряка.

Уточняется, что включение в перечень дает организациям возможность продления права пользования рыболовным участком.

Как сообщили ТАСС в краевом Минрыбхозе, в 2023 году налоговые поступления рыбацких предприятий в бюджет Камчатского края выросли в 12 раз - до 7 млрд рублей. Это связано с повышением в прошлом году ставок за вылов водных биологических ресурсов.