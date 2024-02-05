РНКБ предоставил кредит в 2,5 млрд рублей на строительство курорта в Евпатории

В банке уточнили, что общий объем финансирования объекта оценивается в 20 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма - РНКБ (входит в группу ВТБ) предоставил второй кредит - в 2,5 млрд рублей на строительство второй очереди курортно-рекреационного комплекса "Moinaco Riviera". Общий объем финансирования объекта в Евпатории оценивается в 20 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) открыл кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей для ООО "Специализированный застройщик "Симферопольская девелоперская компания" на строительство второй очереди курортно-рекреационного комплекса "Moinaco Riviera". В 2023 году банк уже выделил 2,1 млрд рублей на строительство первой очереди комплекса, а в перспективе проектное финансирование объекта от РНКБ в целом составит более 20 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Ранее в банке сообщили, что комплекс в 30 га возле озера Мойнаки в Евпатории будет включать жилые дома и апартаменты, коммерческую недвижимость, детский сад, торгово-развлекательный центр. "Ориентировочная площадь жилой недвижимости составляет 200 тысяч квадратных метров, апарт-отелей - 100 тысяч квадратных метров", - уточнили в пресс-службе.

Соглашения о комплексном освоении территории озера Мойнаки глава Крыма Сергей Аксенов подписал в ноябре 2022 года с инвестором "Симферопольская девелоперская компания". В собственность региона будет передано не менее 5% площадей квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий и не менее 10% площадей квартир для участников государственных жилищных программ.

В РНКБ уточняли, что инфраструктура комплекса также будет доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Курорт "Мойнаки" - приморский равнинный климатический и грязевой курорт Евпатории, расположенный в западной части Крымского полуострова на берегах открытой бухты Черного моря, начал развиваться с 1886 года - со строительства первой грязелечебницы у озера Мойнаки.