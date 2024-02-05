Российский рынок акций открылся умеренным снижением основных индексов

Доллар рос до 91,2 рубля, евро находился на отметке в 98,27 рубля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии на Мосбирже демонстрировал отрицательную динамику ведущих индексов, а затем перешел к разнонаправленному движению, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи снизился до 3 218,91 пункта (-0,23%), долларовый индекс РТС - на 0,43%, до 1 112,49 пункта.

По данным биржи на 10:22 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,16% и находился на уровне 3 231,37 пункта, индекс РТС опускался до 1 116,14 пункта (-0,1%).

К этому времени курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,16%, до 91,2 рубля, евро находился на отметке в 98,27 рубля (-0,02%). Курс юаня рос на 0,21%, до 12,638 рубля.