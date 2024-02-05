В Москве появится производство продуктов питания с мини-фермами и теплицами

Объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Москва предоставила инвестору земельный участок по льготной ставке "один рубль в год" для строительства нового пищевого производства в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город предоставил компании земельный участок для строительства предприятия по производству инновационных продуктов, в том числе спортивного и лечебного питания. Там создадут 150 рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,5 млрд рублей. Это уже 27-я компания, с которой заключили договор аренды земли в рамках МаИП по льготной ставке один рубль в год", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, предоставление в аренду земли по льготной ставке для развития производств - одна из мер поддержки бизнеса, которая действует в Москве с марта 2022 года. Это позволяет компаниям снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции. Предприятие планирует вложить в реализацию данного производства собственные средства с частичным привлечением заемного капитала. Льготные условия позволят более рационально перераспределить бюджет и завершить строительство в короткие сроки.

"Договор аренды земельного участка площадью 0,72 га заключен с инвестором сроком на пять лет. В течение этого времени действует льготная ставка. За пять лет инвестор должен построить производство инновационных продуктов площадью 19,8 тыс. кв. м", - добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что предприятие возведут на западе столицы по адресу: улица Новоорловская, владение 7. Участок выделен ООО "ПСК Магистраль Констракшн". Эта компания ведет научно-техническую разработку и занимается производством инновационных продуктов питания, которые реализуют в крупных торговых сетях. Инвестор уже приступил к проектированию будущего завода. Затем компания начнет строительство производства.

"В планах инвестора - ежегодно выпускать инновационную продукцию на сумму около полумиллиарда рублей. Здесь будут производить спортивное питание, фруктовые и овощные пюре, органический хлеб. Для этого на предприятии создадут роботизированные теплицы и мини-фермы для выращивания свежей продукции, комплекс акустической заморозки, цеха по выпуску функционального и детского питания, полезных десертов. Преимуществом предприятия станет то, что все продукты будут выращивать и изготавливать в городе и быстрее поставлять заказчику", - пояснил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.