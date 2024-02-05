Путин поручил кабмину и Росатому рассмотреть включение проектов в план развития Севморпути

Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 марта

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству России и властям регионов при участии госкорпорации "Росатом" определить, целесообразно ли включение строительства глубоководного района порта Архангельск, реконструкции Беломорско-Балтийского канала, портов Кемь и Беломорск в Карелии, строительства глубоководного района Найба в Якутии в план развития Северного морского пути (СМП), сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Архангельской области, Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и при участии Госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопрос о целесообразности включения проектов по строительству глубоководного района порта Архангельск, реконструкции Беломорско-Балтийского канала, портов Кемь и Беломорск (Республика Карелия), строительству глубоководного района Найба (Республика Саха (Якутия) в план развития Северного морского пути на период до 2035 года", - сказано в тексте поручений президента по итогам рабочей поездки в Архангельскую область.

Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 марта. Ответственные за его исполнение - премьер-министра Михаил Мишустин, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, глава Карелии Артур Парфенчиков, глава Якутии Айсен Николаев.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина этой артерии составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.