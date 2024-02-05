Кабмин выделил 47 млн рублей на закупку оборудования для больницы на Чукотке

Премьер-министр Михаил Мишустин также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать вопрос прикрепления округа к перинатальному центру в Хабаровске

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство России выделило средства на закупку современного медицинского оборудования для окружной больницы на Чукотке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Согласно подписанному распоряжению, регион получит на эти цели 47 млн рублей.

Мишустин напомнил, что недавно Чукотку посетил президент России Владимир Путин, в Анадыре глава государства пообщался с местными жителями. "Речь шла о диагностике и лечении осложнений у новорожденных. Чтобы оказывать высокотехнологичную помощь даже в самых тяжелых случаях, Чукотской окружной больнице необходимы современные медицинские изделия. Это аппараты ультразвуковых исследований, искусственной вентиляции легких, реанимационные системы и комплекс для транспортировки детей. Для их приобретения выделим средства из федерального бюджета. Это распоряжение подписано", - сказал премьер.

В документе указано, что речь идет о приобретении и вводе в эксплуатацию в этом году не менее 18 единиц медицинских изделий.

Мишустин также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать вопрос прикрепления округа к перинатальному центру в Хабаровске. Это нужно для того, чтобы при необходимости маленькие пациенты оперативно направлялись туда для получения квалифицированного лечения, пояснил глава кабмина.

В целом, подчеркнул Мишустин, правительство продолжает уделять особое внимание здоровью граждан.