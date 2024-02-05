Мишустин поручил не сбавлять темпы развития сотрудничества РФ и стран ЕАЭС

Премьер-министр отметил, что страны союза будут наращивать перевозки, внедрять технологии бесшовной трансграничной логистики как внутри объединения, так и с ближайшими соседями

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) активно развивается, важно не сбавлять эти темпы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. На прошлой неделе он посетил Алма-Ату, где прошло заседание межправительственного совета ЕАЭС.

"Очень важно, чтобы мы не сбавляли темпы и внимательно отслеживали по всем направлениям, как выполняются договоренности с нашими партнерами по "пятерке", - сказал Мишустин.

Отдельно он отметил, что премьеры стран ЕАЭС хорошо понимают значение применения цифровых технологий для развития отраслей экономики и социальной сферы. "При этом очень важно опираться на собственные, суверенные решения", - указал председатель правительства России.

Также, добавил он, страны союза будут наращивать перевозки, внедрять технологии бесшовной трансграничной логистики как внутри объединения, так и с ближайшими соседями. "И, конечно, продолжится модернизация имеющейся и строительство новой инфраструктуры", - заключил Мишустин.