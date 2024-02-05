Годовая инфляция в Турции в январе составила 64,86%

Экономический рост составил 6,7%

СТАМБУЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86% в сравнении с 64,77% месяцем ранее. Экономический рост составил 6,7%, сообщил национальный институт статистики.

В свою очередь группа независимых экономистов сообщила, что инфляция в Турции в январе в годовом исчислении составила 129,11%. В декабре она оценивалась в 127,2%.

Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек, комментируя данные по инфляции за январь, отметил, что они оказались немного выше ожиданий, но носят временный характер.

"Начиная с февраля мы ожидаем, что месячная инфляция значительно снизится и пойдет по пути, соответствующему нашему прогнозу. Мы увидим значительное снижение годовой инфляции во второй половине года. Обеспечение ценовой стабильности является нашим основным приоритетом", - написал министр в X (ранее Twitter).

В сентябре 2023 года власти Турции представили среднесрочную экономическую программу. В соответствии с содержащимися в ней прогнозами инфляция в стране в течение трех лет снизится с 65% до 8,5%. В 2024 году целевой показатель инфляции установлен на уровне 33% и 15,2% - на 2025 год. В 2026 году она должна упасть до 8,5%, как указывается программе. Рост экономики прогнозируется до 5% к концу 2026 года.