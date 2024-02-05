В ЛНР средняя зарплата железнодорожников выросла в 2,5 раза

По словам начальника луганского филиала предприятия ФГУП "Железные дороги Новороссии" Дениса Пашкова, она будет составлять 63 тыс. рублей

ЛУГАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Средняя зарплата сотрудников Луганской железной дороги увеличилась в 2,5 раза после перехода компании в ведение ФГУП "Железные дороги Новороссии", сообщил ТАСС начальник луганского филиала предприятия Денис Пашков.

"С 1 января 2024 года создан луганский филиал федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии". <…> Раньше средняя заработная плата составляла 24 тыс. [рублей] - сейчас средняя будет составлять 63 тыс. Кардинально поменялся механизм начисления заработной платы - раньше был голый оклад, не было премирований. Сейчас зарплата достигается за счет установления различных доплат: надбавок, премий до 80% [к окладу]", - сказал он.

Пашков уточнил, что инженеры и технические работники смогут получать до 30% надбавки, а специалисты рабочих профессий - до 80%, поскольку на предприятии нехватка рабочих профессий. "Уже введено 18 положений [в коллективный договор предприятия], включающих доплату за особые условия работы, связанные с риском жизни работника, - 50%, а раньше была 20%, за работу, связанную с вредными и опасными условиями труда, за высокое мастерство, совмещение профессий, увеличения объема работ и расширения обслуживания, класс квалификации водителям и машинистам локомотивов, разделение рабочего времени на части, руководство бригадой, достижения", - сообщил он.

Пашков отметил, что переход работников еще продолжается. По его словам, 3,7 тыс. человек-бывших сотрудников "Луганской железной дороги" уже трудоустроились в "Железные дороги Новороссии", параллельно продолжается набор специалистов.

31 мая 2023 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединило железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Новое предприятие отнесено к ведению Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор, входит в структуру Министерства транспорта РФ), его головной офис расположен в Донецке.