Строительство бизнес-центра iCITY завершат в Москве в 2025 году

Всего будет создано более 14 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Два офисных корпуса общей площадью 230 тыс. кв. м на территории делового центра "Москва-Сити" планируется достроить в начале 2025 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В деловом центре предусмотрено внедрение "умных" технологий, к примеру, биометрический вход. При проектировании и строительстве объекта применяется подход "умной архитектуры", который включает сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности зданий", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что всего будет создано более 14 тыс. рабочих мест: в первом корпусе смогут разместиться до 9,6 тыс. сотрудников, во втором - до 5,2 тыс. Еще около 350 человек будут заняты в обслуживании коммерческой инфраструктуры комплекса.

По информации застройщика, строительная готовность одного корпуса составляет 60%, завершены все монолитные конструкции этажей. Второй корпус готов уже на 80%, завершены монтаж фасадных панелей и наружные инженерные работы, близится к концу устройство теплового контура.

Бизнес-центр iCITY строится в Пресненском районе по адресу: Шмитовский проезд, вл. 37. Два корпуса будут объединены восьмиэтажным стилобатом, в котором расположится паркинг на 949 автомобилей, летний сад с зонами для отдыха и просторными площадками. Для резидентов и посетителей центра создадут торговую инфраструктуру: фуд-холл, кафе, рестораны, мини-маркет и другие помещения, заключили в мэрии.