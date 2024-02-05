Даванков призвал ввести налоговые каникулы для бизнеса в сфере внутреннего туризма

Кандидат в президенты России от партии "Новые люди" отметил, что отрасль при грамотном подходе может дать рост ВВП до 5%

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Налоговые каникулы на пять лет необходимо ввести для предпринимателей, которые работают в сфере внутреннего туризма. Об этом заявил в ходе поездки на Сахалин вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков.

"Нужно ввести налоговые каникулы на пять лет для предпринимателей, которые работают в сфере внутреннего туризма. Эта отрасль при грамотном подходе может дать рост ВВП до 5%. Тогда предприниматели смогут быстрее развивать инфраструктуру. <...> Нужно раскрыть весь потенциал наших российских курортов", - сказал Даванков, слова которого приводит пресс-служба партии.

"Новые люди" выдвинули Даванкова кандидатом на выборах президента России на съезде 24 декабря, а 25 декабря он подал документы в ЦИК. 5 января Центризбирком РФ зарегистрировал его в качестве кандидата в президенты России. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. ЦИК решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.