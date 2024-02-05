"Россети" оптимизировали схему электроснабжения северной части Подмосковья

Завершилась реконструкция подстанции 220 кВ "Дмитров" и линии электропередачи 220 кВ "Ярцево - Радуга"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Россети" оптимизировали схему электроснабжения наукограда Дубна, где находится крупнейший в России центр исследований в области ядерной физики, а также Дмитровского, Талдомского, Пушкинского и Сергиево-Посадского городских округов Подмосковья с общим населением около 600 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

В частности, завершилась реконструкция подстанции 220 кВ "Дмитров" и линии электропередачи 220 кВ "Ярцево - Радуга", от которой построены заходы на этот питающий центр. Стоимость работ превысила 3 млрд рублей, уточняется в сообщении.

Протяженность заходов ЛЭП составила 16 км. В ходе работ энергетики установили 80 опор, защищенных от коррозии методом горячего цинкования, проложили около 88 км провода и волоконно-оптическую линию связи, построили переходной пункт.

На подстанции "Дмитров" произведена реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ. Специалисты заменили устаревшее коммутационное оборудование на современное, смонтировали две дополнительные ячейки для присоединения созданных заходов ЛЭП. Также было построено здание нового релейного зала, смонтировано и введено в работу оборудование отечественного производства.

Проект позволил замкнуть в кольцо магистральные подстанции 220 кВ "Ярцево", "Темпы", "Дмитров" и "Радуга". Благодаря этому минимизированы риски отключений потребителей в случае технологических нарушений на одном из питающих центров, подчеркивают "Россети ".

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.