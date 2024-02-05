В Кировской области приняли программу развития беспилотных авиасистем до 2030 года

Программа предусматривает, в частности, создание научно-производственного центра и инфраструктуры для обеспечения выполнения полетов беспилотной авиации

КИРОВ, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области разработали программу развития беспилотных авиасистем до 2030 года для стимулирования нового направления производства и создания научно-производственного центра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал региональную программу "Развитие беспилотных авиационных систем в Кировской области" на 2024-2030 годы. Программа разработана правительством Кировской области с целью организации производства беспилотных авиационных систем и их комплектующих на территории региона. Предусматривается создание научно-производственного центра, создание инфраструктуры для обеспечения выполнения полетов, реализация образовательных программ подготовки квалифицированных кадров в сфере беспилотной авиации", - говорится в сообщении.

Как отметили в Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, производство беспилотных авиационных систем - одно из новых и интересных направлений развития промышленности региона. Региональную программу будут дорабатывать исходя из запросов рынка.

Ранее федеральный центр выделили Кировской области более 280 млн рублей из бюджета на развитие инженерного образования. На эти средства 17 школ региона и Кировский авиационный техникум оснастят высокотехнологичным оборудованием. Также для обучающихся техникума c 1 сентября открою новую специальность "Эксплуатация беспилотных авиационных систем".