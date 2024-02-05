В Новосибирске провели перерасчеты за тепло после аварий на левобережье города

Суммы перерасчета колеблются от 20% до 154%

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. "Теплосбыт" и Сибирская генерирующая компания (СГК) провели перерасчеты коммунальных платежей для жителей левобережья Новосибирска, где из-за крупных коммунальных аварий в начале января отсутствовало отопление. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области со ссылкой на министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова.

В Новосибирске в начале января произошел ряд крупных аварий на теплосетях. Без отопления на протяжении нескольких дней оставались десятки домов и соцучреждений в левобережной части города. Власти Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Новосибирске, чтобы привлекать максимальное количество сил и средств со всего региона для оперативного устранения аварийных ситуаций и их последствий.

"На истекшей неделе велись профилактические работы на теплосетях, в том числе с отключением абонентов, которые выполнялись в пределах нормативов. Велась работа по заявкам на регулировку систем отопления, а теплосбытом и СГК завершены работы по перерасчетам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что властям региона по каждому дому известно количество потребленного тепла, количество дней, в которые тепло отсутствовало, и суммы перерасчета. На левобережье города эти суммы колеблются от 20% до 154%. "То есть они затрагивают и платежи за февраль - людям не будет предъявлена половина месячной оплаты за следующий месяц", - отмечает пресс-служба.