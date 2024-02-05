Эксперт ожидает, что экспорт растительных масел в 2024 сельхозгоду превысит 7 млн тонн

Замдиректора центра "Агроэкспорт" Андрей Кучеров напомнил, что в прошлом сезоне был достигнут рекордный по экспорту растительных масел

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Экспорт растительных масел из России по итогам текущего сельскохозяйственного года (1 сентября 2023 года - 31 августа 2024 года) может превысить 7 млн тонн. Об этом заявил заместитель директора Федерального центра "Агроэкспорт" Андрей Кучеров в ходе выставки продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе "Продэкспо".

"Продолжает развиваться экспорт масложировой продукции. На текущий момент, по нашим прогнозам, по итогам текущего сезона 2023-2024 года экспорт растительных масел может превысить 7 млн тонн", - сказал Кучеров.

Он также напомнил, что в прошлом сезоне (1 сентября 2022 года - 31 августа 2023 года) был достигнут рекордный по экспорту растительных масел - показатель приблизился к уровню в 7 млн тонн, что на 44% выше показателя за предыдущий сезон. "В первую очередь такие показатели связаны с развитием экспорта в Китай и Индию", - отметил Кучеров.

Он уточнил, что в 2023 году поставки подсолнечного масла в Китай выросли в 3,6 раза, рапсового масла - более чем в два раза. В то же время экспорт подсолнечного масла в Индию увеличился в два раза.

"Мы стали крупнейшими поставщиками подсолнечного масла в Китай, Турцию и Индию, заняли первое место в китайском импорте рапсового масла", - отметил Кучеров.