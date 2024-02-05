Промпроизводство в Тюменской области за год выросло более чем на 9%

В обрабатывающей промышленности региона рост составил 13,8%

ТЮМЕНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Промышленное производство в Тюменской области в 2023 году выросло на 9,3% по сравнению с 2022 годом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

"Промышленное производство в Тюменской области в 2023 году выросло на 9,3% по сравнению с 2022 годом. Это предварительные данные Росстата. При этом в обрабатывающей промышленности рост еще выше - 13,8%", - написал он.

Моор отметил, что экономика региона растет, предприятия увеличивают выпуск продукции и стабильно отчисляют налоги, поэтому у властей есть возможность развивать социальную сферу, строить детские сады, школы и дороги. Он добавил, что это результат системной работы, в том числе и по поддержке внутренних инвесторов. Тюменская область продолжит поддерживать бизнес и развивать нефтегазовый кластер.

В интервью ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия" губернатор сообщал, что количество участников нефтегазового кластера Тюменской области достигло 143, они представляют 22 региона России. По его словам, общая сумма выручки компаний, входящих в данный кластер, по итогам 2023 года составила 2,5 трлн рублей, а в ходе его развития удалось сократить путь от образца продукции до опытно-промышленной эксплуатации на нефтегазовых месторождениях в четыре раза.

Нефтегазовый межрегиональный кластер создан при поддержке правительства Тюменской области и ЯНАО, структура объединяет крупнейшие добывающие компании, предприятия - производители продукции для ТЭК и ОПК, высокотехнологичного оборудования, нефтесервисные и научные организации. В ноябре 2021 года кластер включен во Всероссийский реестр промышленных кластеров Минпромторга России, признан крупнейшим отраслевым в стране, реализует задачи по импортозамещению.