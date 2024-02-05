Слуцкий предложил оплачивать сверхурочную работу в двойном размере с первого часа

ЛДПР планирует подготовить и направить инициативу на заключение в правительство в ближайшее время

БРЯНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обязать работодателей оплачивать сверхурочную работу в двойном размере, начиная уже с первого часа переработки. Об этом он заявил в ходе посещения Брянского машиностроительного завода.

"Сегодня важно навести порядок с оплатой сверхурочных работ. Если человек работает сверх графика, он не должен отстаивать свое право на заработанные деньги. Все должно быть прозрачно. Мы внесем соответствующий законопроект в Государственную думу", - сказал председатель ЛДПР.

Как отметили в пресс-службе партии, ЛДПР предлагает уточнить нормы в трудовом законодательстве так, чтобы сверхурочная работа оплачивалась работодателями с первого часа переработки, а не с третьего, как это предусмотрено сегодня. "Это положительно скажется на увеличении доходов граждан и производительности труда", - добавил в партии.

ЛДПР планирует подготовить и направить инициативу на заключение в правительство в ближайшее время.