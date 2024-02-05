В Коми направят 7,6 млрд рублей на важные социальные объекты по инвестпрограмме

Более 1,2 млрд рублей этих средств привлекли из федерального бюджета

СЫКТЫВКАР, 5 февраля. /ТАСС/. В Коми направят в 2024 году 7,6 млрд рублей на строительство 44 важных социальных объектов, утвержденных в адресной инвестиционной программе региона, сообщила глава Коми Владимир Уйба.

В адресной инвестпрограмме Коми на 2023 год значилось 62 объекта стоимостью 6,4 млрд рублей, в конце года она была увеличена до 89 объектов стоимостью 8,2 млрд рублей. Дополнительные средства заложили на строительство дорог.

"В 2024 году на строительство объектов, вошедших в адресную инвестиционную программу, будет направлено более 7,646 млрд рублей, из них 1,249 млрд привлечены из федерального центра. Программа касается строительства важных для региона объектов в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, в дорожной сфере и других. На сегодня в ней числится 44 проекта", - сообщил глава республики в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Объектов запланировано в 2024 году меньше, но все они дорогостоящие. В частности, продолжится и до конца 2025 года будет завершено строительство долгожданной республиканской инфекционной больницы (в 2024 году на нее выделили более 507 млн рублей). Она заменит нынешнюю устаревшую больницу середины XX века. До конца 2025 года намерены построить новую поликлинику в микрорайоне Лесозавод Сыктывкара вместо аварийной, которую уже снесли, и местные жители вынуждены добираться до учреждений в центре города.

Около 875 млн рублей направят на строительство школы по улице Тентюковской в Сыктывкаре, которая очень требуется в новом жилищном микрорайоне. Более 427 млн направят на возведение большой школы на 650 учеников в Печоре, она заменит аварийную школу №4. По требованиям безопасности школа закрыта с 2019 года, детей распределили по другим школам с обучением в две смены. Местные жители выступили с обращением к президенту России, попросив построить сразу две современные школы в Печоре - в речной и железнодорожной частях города.

"Предварительно на 2025 год [по адресной инвестпрограмме Коми] мы заложили 3,357 млрд рублей. Но эта сумма будет меняться в большую сторону после доработки существующих проектов и внесения в программу новых проектов", - добавил глава Коми.