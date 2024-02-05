Правительство установило экспериментальный режим для беспилотников в НАО

Дроны будут выполнять авиационные работы и перевозить грузы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство России установило экспериментальный правовой режим для беспилотников в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ. Дроны будут выполнять авиационные работы и перевозить грузы.

"Правительство России установило экспериментальный правовой режим (ЭПР) по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) на территории Ненецкого автономного округа. Соответствующее постановление разработало Минэкономразвития России в рамках реализации Стратегии развития беспилотной авиации и национального проекта "Беспилотные авиационные системы", которую курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проект предусматривает возможность применения беспилотников с максимальной взлетной массой более 30 кг для выполнения авиационных работ и воздушной перевозки грузов массой от 0,1 кг до 1,5 тонны. В реализации проекта планируют принимать участие шесть организаций: АО "Эмпаэро", ООО "ТС Интеграция", АО "Эколибри", Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина, ООО НИЦ "Аэроскрипт" и АО "Авиационный сертификационный центр "СибНИА-ТЕСТ". Программой предусматривается присоединение и других компаний.

По словам директора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Владимира Волошина, географическая удаленность малонаселенных районов Крайнего Севера способствует развитию беспилотной авиации для перевозок внутри регионов. "Мы рады поддержать и оказывать всестороннее содействие компаниям - инициаторам эксперимента по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в Ненецком автономном округе. Вопросы развития транспортной доступности в регионах Крайнего Севера особенно актуальны, поскольку, например, в период половодья перевозка грузов людям, проживающим на отдаленных территориях, становится затруднительной. В случае удачной реализации эксперимента станет возможным формирование необходимой инфраструктуры, чтобы наладить не зависящее от погодных и сезонных условий бесперебойное снабжение грузами", - приводит пресс-служба его слова.

Вопрос обеспечения оперативной доставки грузов особенно важен для НАО. "До удаленных населенных пунктов зачастую может добраться только пилотируемая авиация, и доставка малогабаритных грузов для них нерентабельна. Беспилотники гармонично дополнят логистическую сеть региона, осуществляя доставку медикаментов и других не менее важных грузов в кратчайшие сроки", - цитирует пресс-служба главу НАО Юрия Бездудного.

Проект предполагает использование дронов для аэрофотосъемочных работ, работ по защите сельскохозяйственных культур и охране лесов от пожаров. "Открытие экспериментального правового режима придаст мощный импульс совместному проекту Ненецкого АО, холдинга Т1 и компании "Эколибри" в части испытаний новых видов грузовых, транспортных и беспилотных видов авиационной техники. Такой режим позволит нам протестировать технологию и масштабировать ее на весь регион, а в дальнейшем - на всю страну", - приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга Т1 Игоря Калганова.