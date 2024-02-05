Аэропорт Пулково сделает рейсы в Шанхай ежедневными с конца марта

Время в пути составит 9 часов 15 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Рейсы в Шанхай из Петербурга впервые станут ежедневными с конца марта 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

"С 31 марта авиакомпания China Eastern Airlines в рамках весенне-летнего расписания откроет полетную программу в Шанхай. Впервые рейсы из Санкт-Петербурга в финансовый центр Китая будут выполняться ежедневно" - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что согласно расписанию, вылет из аэропорта Пулково запланирован в 23:15, прибытие в Шанхай - в 13:30 (на следующий день). Перелет составит 9 часов 15 минут. Время для каждого аэропорта указано местное.

В рамках весенне-летней навигации из аэропорта Пулково будут также выполняться рейсы в Пекин и Чэнду.

В 2023 году между Санкт-Петербургом и Шанхаем в рамках летнего расписания возобновились рейсы впервые с 2019 года. Маршрутная сеть авиакомпании China Eastern Airlines охватывает более 184 стран и регионов.