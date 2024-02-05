В Молдавии заявили, что платят за газ в четыре раза дороже из-за некомпетентности властей

Лидер оппозиционной в республике партии "Шанс" Алексей Лунгу отметил, что в сфере закупок газа полностью отсутствует как прозрачность, так и конкуренция

КИШИНЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Жители Молдавии платят за газ в четыре раза дороже, чем в соседних странах из-за некомпетентности правительства правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом заявил лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Алексей Лунгу.

"В сфере закупок газа полностью отсутствует как прозрачность, так и конкуренция. Наши власти не имеют опыта международных сделок. Кроме того, процесс этот политизирован, а на рынке газа и вовсе установлена монополия. Отсюда и самые высокие цены на топливо в регионе. По оценкам некоторых экспертов, они в четыре раза выше, чем в ряде стран Центральной и Юго-Восточной Европы, даже выше, чем в Румынии и на Украине", - написал Лунгу в Telegram-канале. По его словам, правительство, сформированное правящей партией, неформальным лидером которой является президент страны Майя Санду, не в силах справиться с энергетическим кризисом, который был объявлен в республике еще в 2021 году. По его словам, власти на преодоление энергокризиса получили от ЕС и других международных финансовых институтов €1,2 млрд, большая часть этой суммы была предоставлена в виде кредитов. "Проведя анализ цен на международном фондовом рынке и цен, уплаченных "Молдовагаз" за газ, приобретенный за счет бюджетных средств и кредитов из-за рубежа, мы обнаружили расхождение более чем в $213 млн. И это только по закупкам в 2023 году", - подчеркнул Лунгу.

На прошлой неделе глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что с мая Молдавия может вернуться к закупке газа у "Газпрома". Со своей стороны эксперт молдавского исследовательского института IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ представил исследование, согласно которому жители Молдавии платили за приобретенный у европейских посредников природный газ самую высокую цену среди стран Юго-Восточной Европы. Он подсчитал, что только за нынешний отопительный сезон было переплачено около $250 млн.

В республике тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - в четыре раза. Кризис спровоцировали акции протеста с требованием отставки Санду и правительства. По опросам социологов, подавляющее большинство жителей страны считает, что Санду должна отправиться в Москву, чтобы договориться о поставках газа по умеренным ценам.

С октября 2023 года "Газпром", который прежде был единственным поставщиком газа в республику, сократил суточный объем его подачи на 30%. В компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации молдавские власти заявили, что правый берег Днестра полностью перешел на закупки топлива у европейских поставщиков через государственное предприятие "Энергоком", а российский газ направляется для выработки электроэнергии на принадлежащую российской компании "Интер РАО" Молдавскую ГРЭС в Приднестровье, которая обеспечивает около 80% потребности Молдавии.