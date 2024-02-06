На Сахалине начали монтаж установок для повышения надежности энергоснабжения острова

Работы планируют закончить до конца 2024 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Монтаж двух газотурбинных установок начался на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Это позволит повысить надежность энергоснабжения изолированной системы всего Сахалина, сообщили журналистам в пресс-службе энергокомпании "Сахалинэнерго".

"На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 приступили к монтажу двух газотурбинных установок российского производства общей мощностью 50 МВт. <...> Установки поставляются в блочном исполнении, что позволит произвести их монтаж на станции в максимально сжатые сроки. Все работы планируется завершить до конца 2024 года", - рассказали в компании.

По информации "Сахалинэнерго", газотурбинные установки будут эксплуатироваться на открытой площадке, вырабатывая электроэнергию для покрытия пиковых нагрузок в энергосистеме Сахалина. В качестве топлива будет использоваться природный газ.

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 - крупнейшая электростанция Сахалинской области, ее мощность составляет 455 МВт. Помимо выработки электроэнергии, она обеспечивает теплоснабжение Южно-Сахалинска. Предполагается, что ввод в эксплуатацию новых газотурбинных установок увеличит резерв высокоманевренной мощности энергосистемы всего региона, что положительно скажется на качестве энергоснабжения потребителей.

ПАО "Сахалинэнерго" осуществляет эксплуатацию двух крупнейших электрических станций Сахалинской области - Сахалинской ГРЭС-2 и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, а также электрических и тепловых сетей, является основным энергоснабжающим предприятием региона. Осуществляет централизованное электроснабжение 13 из 18 муниципальных образований региона.