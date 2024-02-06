Япония инвестирует $1,6 млрд в производство чипов компаниями KIOXIA и Western Digital

Эта сумма составит примерно треть от общего объема вложений, которые планируют сделать компании в свои совместные предприятия в префектурах Миэ и Иватэ

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено вложить около 240 млрд иен ($1,6 млрд) в производство полупроводников, которое осуществляют японская компания KIOXIA и американская Western Digital. Об этом сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Эта сумма составит примерно треть от общего объема вложений, которые планируют сделать две компании в свои совместные предприятия в японских префектурах Миэ и Иватэ. Они хотят расширить производство и выпускать передовые чипы большей емкости, чем сейчас, и с возможностями более быстрой обработки и передачи данных.

"Мы надеемся, что эти крупномасштабные инвестиции будут иметь широкий экономический эффект, включая подъем региональной экономики и повышение заработной платы. Надеемся, что Япония и Соединенные Штаты будут работать вместе, чтобы взять на себя ответственность за производство полупроводников, в которых нуждается мир. Это имеет большое значение с точки зрения экономической безопасности", - сказал на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Кэн Сайто.

Япония в последние годы уделяет большое внимание сфере производства полупроводников на фоне растущей технологической конкуренции и хочет создать производственную базу на территории страны для обеспечения экономической безопасности. Так, правительство в апреле прошлого года приняло решение выделить дополнительно 260 млрд иен (около $1,7 млрд) на поддержку новой японской компании Rapidus, которая займется выпуском передовых чипов.