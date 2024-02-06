В Монголии заявили, что ее запад имеет преимущество от транзитной магистрали из РФ в КНР

Новый маршрут сократил на 200 км расстояние доставки грузов между двумя странами

УЛАН-БАТОР, 6 февраля. /ТАСС/. Западная часть Монголии имеет преимущество как ворота для транзитных перевозок между Россией и Китаем. Об этом сообщила губернатор западного монгольского аймака (региона) Ховд Энхбатын Болормаа в интервью порталу zindaa.mn.

"Наш аймак Ховд является опорным пунктом развития западных регионов, которые имеют преимущество от прохождения по ним транспортного коридора для транзитных перевозок между Россией и Китаем", - приводит мнение губернатора портал.

Общая протяженность этого транспортного коридора составляет более 4,5 тыс. км от Новосибирска до Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая. Строительство монгольского участка этого коридора завершилось осенью 2022 года, когда в западных аймаках Ховд и Баян-Улгий, граничащих с РФ и КНР, ввели в эксплуатацию 745-километровую часть автомобильной дороги АН-4.

Новый маршрут сократил на 200 км расстояние доставки грузов между Россией и Китаем. Чтобы обеспечить работу транспортного коридора, на постоянный режим перевели свободную экономическую зону "Цагаан-Нуур" в районе одноименного КПП на границе Монголии с Республикой Алтай.

На сегодня через погранпереход Цагаан-Нуур из России ввозят 60% нефтепродуктов, 25% продуктов питания и 15% комбикормов, импортируемых в западные регионы Монголии.