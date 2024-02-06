Boeing отложил передачу ВВС США учебного самолета T-7А из-за проблем с деталями

Руководитель программы Эвелин Мур сообщил, что из-за проблем с комплектующими запчастями четвертый самолет будет передан позднее, в конце этого месяца, а пятый в марте или апреле

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Boeing откладывает передачу ВВС США учебно-тренировочного самолета нового поколения T-7A Red Hawk из-за проблем с комплектующими деталями. Об этом заявила руководитель программы Эвелин Мур американскому еженедельнику Defense News.

По ее словам, из-за проблем с комплектующими запчастями четвертый самолет будет передан ВВС США позднее, в конце этого месяца, а пятый в марте или апреле. Мур заявила, что Boeing планирует начать производство с низкими темпами в середине 2024 года, на несколько месяцев позднее, чем планировалась, пишет еженедельник.

Согласно контракту, четвертый и пятый самолеты должны были быть переданы в декабре 2023 года и январе 2024 года соответственно. В 2023 году Boeing передала три из пяти запланированных самолетов. ВВС США планируют приобрести 351 единиц самолета Т-7А к 2034 году, который заменит самолеты Т-38, что позволит тренировать пилотов истребителей пятого поколения.