NHK: Toyota приостановила работу шести заводов из-за снегопадов

По информации телеканала, ожидается, что они возобновят работу по мере возможностей, начиная с вечера 6 февраля

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Автоконцерн Toyota Motor приостановил работу шести заводов на время ликвидации последствий снегопада, который прошел в Японии в понедельник. Об этом сообщил телеканал NHK.

Речь идет о предприятиях в префектуре Айти, а также в префектурах Иватэ и Мияги. Это связано с нарушением поставок запчастей и других материалов в результате перекрытия автомобильных дорог. Ожидается, что заводы возобновят работу по мере возможностей, начиная с вечера вторника.

Движение автомобильного и железнодорожного транспорта в Токио пока не вернулось к обычному режиму из-за ликвидации последствий непогоды. В столичных аэропортах во вторник отменены в общей сложности 27 авиарейсов.

Высота снежного покрова в Токио составила 7 см. В горных районах интенсивность выпадения осадков за сутки достигла около 40 см.

Из-за снегопада в столичном регионе Японии пострадали около 225 человек, также произошло более 170 ДТП.