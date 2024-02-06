Моди заявил, что Индия стала третьим в мире потребителем энергии

По словам премьер-министра республики, "эксперты всего мира полагают, что страна скоро станет третьей по величине экономикой в мире"

ГОА /Индия/, 6 февраля. /ТАСС/. Индия заняла третье место в мире по потреблению энергии. Об этом сообщил премьер-министр республики Нарендра Моди, выступая на открытии энергетической недели в Гоа.

"Эксперты всего мира полагают, что Индия скоро станет третьей по величине экономикой в мире. Энергетический сектор играет важную роль в этой истории роста Индии. Индия уже стала третьим по величине потребителем энергии в мире, Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире", - сказал глава правительства.

"Мы уже стали третьим по величине потребителем сжиженного нефтяного газа. Мы являемся четвертым в мире импортером сжиженного природного газа, четвертым по объемам нефтепереработчиком и четвертым по величине автомобильным рынком в мире", - добавил премьер.