Саудовская Аравия сохранила цены на свою нефть для Азии на март

По информации Reuters, мартовская цена на нефть оказалась ниже рыночных ожиданий

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сохранила отпускные цены на свою нефть для азиатских стран на март на том же уровне. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

По его информации, минимальная за более чем два года цена на нефть марки Arab Light останется без изменений и будет на $1,5 выше стоимости бенчмарка Oman/Dubai. Стоимость нефти марок Arab Heavy также не изменится. Цены на топливо марок Arab Extra Light и Arab Medium были незначительно снижены.

Агентство отмечает, что мартовская цена на нефть оказалась ниже рыночных ожиданий.