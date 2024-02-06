Моди заявил, что Индия стала страной со 100% охватом электроснабжением

Премьер-министр отметил, что несмотря на многие глобальные факторы, цены на бензин и дизельное топливо за последние два года снизились

ГОА /Индия/, 6 февраля. /ТАСС/. Индия добилась того, чтобы стать страной, полностью охваченной электроснабжением. Об этом сообщил премьер-министр республики Нарендра Моди, выступая на открытии энергетической недели в Гоа.

"Индия добилась стопроцентного охвата электроснабжением. Электричеством обеспечены миллионы домов, и благодаря таким усилиям сегодня Индия столь сильно прогрессирует в энергетическом секторе на мировой арене. Индия строит современную инфраструктуру XXI века", - сказал он.

"На фоне растущего спроса на энергию Индия также обеспечивает доступную энергию во всех уголках страны. Индия - это страна, в которой, несмотря на многие глобальные факторы, цены на бензин и дизельное топливо за последние два года снизились", - отметил глава правительства.