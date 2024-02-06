В Чечне планируют в 2024 году завершить реализацию пяти инвестпроектов

На сегодняшний день в регионе реализуется 520 инвестиционных проектов общей стоимостью 121,3 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Реализацию пяти крупных инвестиционных проектов планируют завершить в 2024 году в Чечне, что позволит создать более 550 новых рабочих мест. Об этом ТАСС сообщил министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев.

"В 2024 году мы планируем запустить производство клинкера в рамках расширения действующего цементного завода в поселке Чири-Юрт. Второй этап позволит создать 120 рабочих мест. Кроме того, будут введены в эксплуатацию фотоэлектрическая солнечная электростанция и гидроэлектростанция "Башенная" на реке Чанты-Аргун. Также планируется завершить в этом году строительство мукомольного комплекса и базы отдыха "Шатойская ривьера", - отметил Шаптукаев, добавив, что планируемое к созданию количество рабочих мест составляет 559.

По его словам, на сегодняшний день в регионе реализуется 520 инвестиционных проектов общей стоимостью 121,3 млрд рублей. Ожидается, что они позволят создать более 10 тыс. рабочих мест.

"Чеченская Республика - это активно развивающийся регион с огромным потенциалом для инвестирования, обладающий широким спектром конкурентных преимуществ", - отметил Шаптукаев.

Он добавил, что регион демонстрирует положительную динамику по основным показателям социально-экономического развития. "Объем инвестиций в основной капитал, по предварительным статистическим данным, увеличился на 26,89%", - рассказал руководитель ведомства.