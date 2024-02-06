ВТБ: россияне в январе взяли в кредит рекордные 130,6 млрд рублей на покупку автомобилей

По данным банка, лидерство на рынке автокредитования по-прежнему за ВТБ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские банки в январе 2024 года выдали физическим лицам автокредитов на сумму более 130,6 млрд рублей, это рекордный показатель для первого месяца года, подсчитала группа ВТБ.

"По оценке группы ВТБ, в январе российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей более 130,6 млрд рублей. Этот результат на 75% превысил итоги за аналогичный период 2023 года и стал рекордным для первого месяца года", - сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ.

В банке уточнили, что лидерство на рынке автокредитования по-прежнему за ВТБ. Так, по итогам января совокупная доля группы ВТБ в выдачах достигла 25,3%, увеличившись на 6,7 п.п. за год. Сам ВТБ в январе выдал автокредитов на 26,7 млрд рублей, что более чем в 3,5 раза по количеству и объему превысил итоги за первый месяц 2023 года.

"Среди регионов лидерами по объему выдач традиционно стали Москва и область - здесь заемщики получили в ВТБ на покупку транспорта свыше 6,5 млрд рублей. На втором месте - Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 2 млрд рублей). Топ-5 замыкают Ростовская область (1,9 млрд рублей), Краснодарский край (1,2 млрд рублей) и Республика Татарстан (880 млн рублей)", - уточнили в пресс-службе.

Средняя сумма одного автокредита по итогам января составила 1,29 млн рублей, что на 2% ниже, чем в декабре, но на 8% превышает показатель год назад. При этом наибольшая средняя сумма автокредита в сегменте новых машин - 1,59 млн рублей. В сегменте подержанных авто средний размер кредита по итогам января составил 1,25 млн рублей.

"Основная активность заемщиков по-прежнему концентрируется на рынке авто с пробегом: по итогам января такие машины приобрели около 75% клиентов ВТБ (год назад - 54%). Наибольший интерес заемщиков вызывают подержанные Kia (12,8% от общего количества сделок в данном сегменте машин), Lada (10,6%) и Hyundai (9,9%). Клиенты, купившие новые авто, впервые чаще делали выбор в пользу китайских машин - главным образом, марки Changan (27,5% от общего количества сделок в сегменте новых машин)", - ответили в пресс-службе.

Прогноз по рынку

По оценкам группы ВТБ, несмотря на высокий уровень ключевой ставки, большую часть 2024 года выдачи автокредитов продолжат расти. Так, рост рынка может составить до 10% к уровню 2023 года. Основными факторами будут выступать восстановление рынка новых машин и увеличение стоимости автомобилей.

Прогноз ВТБ по рынку сделан на основе аналитических данных Frank RG.